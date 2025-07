Bénin : la chanteuse Ciara devient citoyenne béninoise

La chanteuse américaine Ciara a officiellement reçu la nationalité béninoise ce samedi 26 juillet 2025, lors d’une cérémonie organisée à Cotonou. Deux autres personnalités afro-descendantes, Joseph Gabendy et Smeralda David Romuald, ont également été honorées à cette occasion.

Devant un parterre de personnalités politiques et culturelles, dont le ministre des affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari, le ministre des arts et de la culture Jean Michel Abimbola, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice Yvon Detchenou, les trois récipiendaires ont reçu leurs attestations de nationalité dans un cadre solennel et chargé d’émotion.

Cette reconnaissance s’inscrit dans le cadre de la loi 2024-31, adoptée par le gouvernement béninois pour faciliter l’accès à la nationalité aux Afro-descendants pouvant établir un lien historique avec le pays. L’objectif affiché : retisser les liens brisés par la traite transatlantique et renforcer les relations entre le Bénin et sa diaspora.