Bénin : Kardinal Ricky de retour avec un nouveau single «Mahou Ni Fliin Mi»

La star du coupé-décalé, Ariel Sheney vient de battre un nouveau record avec son titre «Amina». C’est un nouveau pallier franchi dans la prometteuse carrière de l’artiste.

Plus de deux ans après sa sortie, le clip vidéo du tube «Amina» d’Ariel Sheney vient d’atteindre la symbolique barre des 30 000 000 de vues sur la plateforme de streaming YouTube. La vidéo était précisément sortie le 12 avril 2019.

Ainsi, le Colonel Lobofouet est devenu le premier artiste dans l’histoire du coupé-décalé à réaliser une telle performance sur YouTube. Par ailleurs, cette chanson a été produite par l’ex label de l’artiste, Sony Music Entertainment

Un tel succès a été possible en partie grâce à la collaboration de la bimbo togolaise Maria Mobil qui a accepté jouer le rôle d’Amina dans le clip vidéo. Cependant, la grande partie du mérite de cette réussite est à mettre à l’actif de l’artiste lui-même, qui a su bien exploiter son talent et son ingéniosité. Pour rappel, cette vidéo a été tournée au Bénin et non Côte d’Ivoire.