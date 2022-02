Bénin – Junior Natabou : accusé de faire du faux, un internaute diffuse des éléments de preuves

Je partage ce dernier message reçu de Maël Houssou avant que son compte se soit bloqué. C’est tellement triste ! Je partage également les captures d’écran qu’il avait mis sous son poste.

Beaucoup de personnes se demanderont sûrement pourquoi personne n’a rien dit depuis 3 ans. À vrai dire moi aussi je me demande pourquoi nous nous sommes tus si longtemps. Mais je pense que c’est parce que nous avions honte.

Comme d’ailleurs tout ceux qui ce sont faits plumé sur ces sites. Ils avaient honte de dire qu’ils ont voulu acheter un scooter de 3000€ à 60€ et qu’ils se sont fait arnaquer et nous nous avions honte d’avouer à nos amis à qui on disait qu’on allait réussi que rien ne s’était passé comme prévu.

Ça fait 3 ans mais j’y pense encore chaque jour. Certains y avaient tout leur argent de poche.

Le pire selon moi c’est que certains d’entre nous ont repris la même méthode avec leurs amis. Début 2020 et durant toute l’année je les voyais créer des groupes WhatsApp et promettre monts et merveilles à leur communauté. Ils ont procédé de la même façon que lui.

D’abord les vidéos de développement personnel pour te faire croire que tu es exceptionnel, que l’école ne sert à rien et que si les autres s’opposent à toi c’est parce qu’ils ne comprennent rien au système. Ça devenait une sorte de secte. Tout le monde fout ensuite donner le montant qu’il souhaitait atteindre en 3 mois.

Ils vous impliquent à tel point que vous êtes persuadés que dans 3 mois vous ferez 5000€/mois et que vous serez sur une plage à Bali. Puis ensuite ils balancent les vidéos d’autres formateurs. C’était leur façon de rentabiliser ce que Junior nous avait pris. Devenir exactement comme lui. D’autres pris dans un syndrome de Stockholm refusait d’admettre qu’on s’était fait berner.

J’ai dû m’isoler de ce monde. J’ai fait des séries de dépression. Je me disais que j’avais peut être tort et que c’était la seule façon d’y arriver. Mais je ne l’ai pas fait. J’ai tenu bon et j’ai poursuivi ma vie et mes études. Et aujourd’hui j’en suis fier. Je ne sais pas ce que réserve demain, mais je suis sûr que j’ai bien fait.

Des gens ne vous croiront pas. Ils diront que nous sommes des haineux et que je n’ai pas bien appliqué ce qui m’a été appris. Au moins ils auront été prévenus. J’aurais aimé que quelqu’un me prévienne.