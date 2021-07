Bénin : Jojo le Comédien de retour à Cotonou (photo)

L’ex-première dame du Coupé-décalé, Claire Bahi, devenue aujourd’hui chantre chretienne, s’est prononcée sur le sujet. Ayant été, par le passé, une habituée des boites de nuit et des maquis, Claire Bahi estime qu’un vrai chrétien ne devrait pas fréquenter ce genre d’endroits.

«Ce sont des lieux que je fréquentais quand je ne m’étais pas encore réellement convertie. Chaque fois que j’avais une actualité musicale, je me rendais dans ces espaces pour la promotion. Ce ne sont pas toutes les personnes qui y sont installées qui sont disposées à écouter la parole de Dieu.

Un bon chrétien, un chantre, ne peut pas aller chanter dans les bars, maquis. À défaut, si on y va, c’est pour faire autre chose. Je peux décider d’aller juste saluer mais pour ne même pas être tentée, je préfère ne plus fréquenter ce genre d’endroits», a-t-elle confié à Media Prime.

Puis d’ajouter: «Moi-même, quand je fréquentais ce genre d’espace, je n’admettais pas qu’on vienne m’évangiliser dans ces lieux. Une personne qui était accro à l’alcool, la drogue. Qui repart dans un fumoir sera encore tentée de toucher à la drogue. Idem pour les maquis, bars quand on a été un habitué de ces milieux.

Quand on est converti à Christ, c’est mieux de ne plus s’y rendre. Afin d’éviter de retomber dans l’alcool, se disant : «Aujourd’hui, ce n’est pas grave; je prends un verre, un autre jour, deux verres d’alcool. Tout doucement, on recommence à en redevenir un adepte. En tout cas, mon alliance avec Dieu ne me permet pas d’aller chanter ou même de fréquenter les bars, les maquis», a-t-elle repété à l’envie, rapporte Afrique-sur7.