Bénin : Jodel Dossou exclu de la sélection, les raisons

Dans une publication sur sa page Facebook dans la soirée de ce samedi 09 octobre 2021, Jodel Dossou s’est expliqué après l’annonce de son exclusion du groupe à la veille de la réception de la Tanzanie, dimanche pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le sociétaire de Clermont Foot (Ligue 1 française) a d’abord fait un débriefing sur ce qui s’était réellement passé. «Un fâcheux événement a provoqué mon départ prématuré du stage de la sélection nationale ce vendredi… J’ai dû faire face sans avoir eu le choix à une urgence familiale qui a duré deux heures d’horloge. C’était par instinct de survie», a écrit Jodel Dossou avant de démentir les informations selon lesquelles il a passé la nuit avec l’une de ses copines.

«Les rumeurs qui circulent sur la toile et qui rapportent des ébats au campement de la sélection nationale ne sont pas fondées. Je tiens à les démentir», a-t-il ajouté. Ensuite il présente ses excuses à toute la nation faisant savoir en même temps ses regrets.

«J’assume entièrement les responsabilités liées à la «faute» commise dans une situation exceptionnelle. Je présente sincèrement mes excuses au groupe, au staff et au public qui m’ont toujours soutenu».

«J’aurais aimé être sur le terrain avec mes coéquipiers et j’ai un vrai pincement au cœur de ne pas être présent. Rien n’est plus important que la nation. Je souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour ce match face à la Tanzanie. Par la grâce de Dieu la victoire sera de notre côté. Allez les Ecureuils!», a écrit Jodel Dossou pour finir.