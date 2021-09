Bénin : impliqué dans une vidéo sextape, le rappeur Vano Baby réagit

Vano Baby est au cœur d’une grosse polémique depuis quelques heures. Il s’agit d’une affaire de sextape dans laquelle est impliqué le rappeur. Face à ce scandale sexuel, «le sorcier vivant» est très vite monté au créneau pour réagir.

Dans une vidéo en direct diffusée sur sa page Facebook ce dimanche 12 septembre 2021, Vano Baby n’a visiblement pas digéré le fait que son nom soit associé à cette vidéo sextape, partagée comme de petits pains sur la toile.

«Il y’a une vidéo qui circule depuis ce matin et vous y associez mon nom. Déjà je n’ai de comptes à rendre à personne. Si quelqu’un pense que c’est moi, alors c’est moi. Si d’autres pensent que ce n’est pas moi, alors ce n’est pas moi», a lancé Vano.

«Aussi, je tiens à dire : si quelqu’un regarde la vidéo et identifie la fille en question comme sa femme, sa fille, sa mère ou sa tante, et que cette personne est sûre que ce soit moi dans la vidéo, que cette personne me fasse parvenir une convocation venant tout droit du tribunal. Si elle vient de la police je ne me présenterai pas. Tribunal ou rien», a-t-il déclaré.

«Vous avez assez cherché de sales histoires sur moi. Arrêtez cela. Parce que mon nom est associé à de grandes marques et je vous préviens. Nombreux savent de quoi je suis capable. Je le ferai sans aucun bruit sur les réseaux.

Nombreux partagent et m’y associent, j’ai des captures d’écran. Mais tout ça c’est le chômage. Encore une fois je n’ai pas de comptes à rendre. Si je dois rendre des compte à quelqu’un, c’est soit ma femme, soit aux petites avec qui j’ai de petites aventures et que je considèrent vraiment inh si non personne d’autres», a-t-il martelé.