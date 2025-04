Bénin : Himra et Axel Merryl en tête d’affiche du Fluo Party 4, Vano Baby aussi annoncé

Le groupe Ruve a officiellement annoncé, ce jeudi 24 avril, la tenue de la quatrième édition du Fluo Party, un festival musical devenu incontournable sur la scène urbaine béninoise. Cette nouvelle édition, prévue pour le samedi 03 mai 2025, promet une ambiance survoltée avec la participation exceptionnelle du rappeur ivoirien Himra et de l’artiste béninois Axel Merryl.

Organisé dans la vaste cour de Canal Olympia à Cotonou, le Fluo Party 4 s’inscrit dans la continuité d’un concept « chill & drink » qui, depuis quatre ans, séduit les amateurs de musique, de détente et de convivialité. L’événement vise à offrir une expérience festive hors du commun, rythmée par des performances live, des animations DJ et un large éventail de mets et boissons.

À l’affiche cette année, Himra, figure montante du rap ivoirien, viendra électriser le public cotonois aux côtés d’Axel Merryl, artiste pluridisciplinaire et chouchou du web. Plusieurs autres artistes de renom sont également annoncés : Vano Baby, Conex & Don, ainsi qu’une sélection de DJ qui assureront l’ambiance tout au long de la soirée.

« Ce sera un moment de détente exceptionnel, avec une atmosphère de fête inégalée », a déclaré Kadjo Vanga, responsable de la communication du Fluo Party.

Face à l’engouement suscité par cette programmation, les organisateurs prennent très au sérieux la question de la sécurité. « Une affluence massive est prévue. Nous avons mis en place un dispositif sécuritaire conséquent pour rassurer pleinement le public », a précisé Eustache Auguste Mekinda, coordonnateur général du projet.

Pour accéder à l’événement, les spectateurs devront se munir d’un billet, avec deux formules proposées : classique ou VIP. Les organisateurs assurent que les points de vente sont déjà opérationnels et que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter l’acquisition des tickets, aussi bien en ligne que physiquement.