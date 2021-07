Bénin : dispute entre le chanteur Togbê Yéton et un policier à Calavi

Dans un direct diffusé sur sa page Facebook, Togbê Yéton donne sa version des faits lors d’une violente altercation entre l’artiste et un élément de la police républicaine, ce vendredi 30 juillet 2021 à Abomey-Calavi.

Selon les faits racontés par le rappeur béninois, après lui avoir demandé de s’arrêter alors qu’il était à bord de sa voiture, les agents de la police ont exigés de vérifier les pièces de son véhicule. Ce qu’il a fait.

Ensuite, un des agents aurait demandé qu’il enlève son masque et c’est ce dernier qui aurait commencé à lui manquer de respect.

«Tu m’arrêtes, tu demandes les papiers je te donne. Tu demandes tu es qui, tu as porté quoi ? Les policiers de Calavi cherchent à m’humilier», affirme le chanteur.

Dans la vidéo enregistrée en direct, on aperçoit un policier avancer en direction de Togbê, avec la menace de casser le téléphone de l’artiste. «Je vais te casser le portable là hein…», dit-il.

«Je garde mon portable et tu dis que tu vas casser. Je ne te filme pas. Si tu m’embêtes je t’embête. Je garde mon portable et tu dis que tu vas casser, je ne te filme pas. Si tu m’embête je t’embête. Je n’ai pas volé…Il m’arrête et me demande d’enlever ma cagoule, qu’il ne me connaît pas. C’est forcé tu dois me connaître», a répliqué Togbè Yéton, en langue nationale Fon dans la vidéo du direct sur sa page Facebook.

Enfin Togbê Yéton, met en garde : «Personne ne m’arrête pour me demander ça…je suis toujours à jour. Si je te rencontre sur mon chemin, je te casse la gu****. Si je suis tranquille et vous me provoquez ça va mal se finir. Méfiez-vous sinon je vais tous vous envoûter».