Bénin : «Depuis 20 ans que je travaille, c’est aux coups de p3nis que...», elle brise le silence

Dans une interview accordée à BENIN WEB TV, Benoîte Martine Makou, Secrétaire des services administratifs, brise le silence sur les faits de harcèlement s3xuel dont elle a été victime dans l’administration publique. Elle a expliqué à son calvaire et sa détermination à combattre le phénomène.

En publiant la liste de ses patrons ce samedi, elle a signifié que dans le lot, se trouvent de «bonnes âmes, des harceleurs gradés, de merveilleuses personnes et des pourris… Je dis ça et je n’ajoute rien», a-t-elle écrit.

Elle a décidé de faire pour assurer son autonomie suite à des difficultés de vie conjugale, mais dame Martine devra se battre pour s’opposer aux coups de p3nis de ses patrons.

«Moi aussi, j’avais reçu des coups de poings quand j’étais femme au foyer, j’ai même reçu coup de ceinture puis j’ai dit ‘: je dois travailler pour éviter tout cela, je dois assurer mon indépendance’. Seulement, voilà !!! Depuis 20 ans que je travaille, c’est aux coups de p3nis que je dois faire face…», Benoîte Martine Makou.

Pour échapper aux griffes de ses harceleurs, elle confie qu’elle a dû trouver refuge dans les demandes d’affectation. Partout où elle est passée dans l’administration, elle dit avoir été confrontée au phénomène de harcèlement s3xuel.

D’affectation en affectation, Martine a parcouru le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle au Ministère de la Culture et du Tourisme en passant par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Martine raconte l’une de ses mésaventures vécue dans une administration entre octobre 2018 et le 20 novembre 2019. Son énième refus de céder s’est une fois encore soldé par un titre d’affectation, le 9è depuis son entrée dans le service public.

Selon ses dires, son patron a très tôt jeté le dévolu sur elle et voulait forcément tenir des rapports s3xuels avec elle. 16 jours après sa prise de service, Benoîte Martine Makoun s’est retrouvée dans une mission en dehors de Cotonou avec son chef et d’autres collègues.

Cette mission s’est déroulée dans la ville de Bohicon, et a été l’occasion pour le patron de montrer ses réels intentions vis-à-vis de la Secrétaire des services administratifs. Il profite d’une soirée festive entre collègues pour lancer ses premiers assauts.

Alors qu’ils avaient déjà tous regagné leurs chambres d’hôtel, dame Martine reçoit un appel téléphonique de son supérieur hiérarchique, lui demandant de monter dans sa chambre. Elle s’y est opposée, mais ce dernier s’est invité dans son dortoir. Ce fut, selon ses dires, une soirée de chaudes discussions. Elle avait catégoriquement rejetté les avances de son patron.

Malgré la farouche opposition de Martine, son chef n’a pas rebroussé chemin. «Quand on était revenu à Cotonou, je me suis vue affecter directement sous lui, je devais lui dire bonjour le matin et au revoir le soir, voilà qui n’arrange pas les choses pour moi», a-t-elle confié.

Un soir, alors que j’étais allée dire au revoir, il m’a prise par la taille, m’a retournée pour me faire l’amour par derrière. Je lui ai dit : «mais !!! Ça ne peut se faire ainsi !!! Vous ne cherchez même pas à connaître mon cycle menstruel, vous ne connaissez même pas mon état sérologique et vous voilà prêt à me pénétrer !!!»

Puis il m’a dit : Je descends rapidement t’acheter la pilule du lendemain, juste à la pharmacie située à quelques mètres d’ici. Je lui ai répondu que je ne fonctionnais pas ainsi. Et il m’a lancé : «Sortez de mon bureau» !!!

Benoîte Martine Makou

A la suite de cet événement, elle a envoyé un message virulent à son patron pour exprimer sa colère, mais elle n’était pas encore au bout de sa peine. «Quand il finit de manger et est rassasié, pique-dent à la bouche, il t’appelle, sort son « machin » et t’invite à lui tailler la pipe, genre dessert après le manger», affirme dame Martine.

La demande d’affectation…

Une fois encore, Martine Makou a dû demander une affectation pour avoir un peu de répit. Elle a confié l’affaire à l’organisation syndicale du service. Preuves à l’appui, elle a avait demandé une affectation en express pour s’éloigner de son bourreau.

Pendant qu’elle résistait, elle faisait également objet de critiques acerbes, des reproches rabaissants et autres traitements dégradants de la part de ses patrons.

«Ils n’ont aucun respect et aucune considération pour moi, il ne manque pas d’occasion pour me faire des reproches devant les autres et surtout devant des étrangers, critiquer mon travail et me faire passer pour une incompétente», a-t-elle déploré, selon BENIN WEB TV.

Aujourd’hui, Martine Makou souffre de ces faits. Elle déprime et sent le besoin d’en parler. Son seul souhait, c’est que justice soit faite, pour que ses bourreaux se rendent compte du mal qu’ils lui ont fait.