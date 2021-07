Bénin : concert réussir pour le chanteur Dadju au Palais des Congrès de Cotonou

Le chanteur français d’origine congolais Dadju, a livré le 24 juillet 2021, un concert au Palais des Congrès de Cotonou, au Bénin où il séjourne, depuis jeudi dernier, dans le cadre de sa tournée africaine.

Les publics étaient venus très nombreux pour voir en live leur star. Ce concert privé qui s’est tenu dans le strict respect des gestes barrières sous le Groupe Empire, a été une prestation réussie.

Après son concert, le chanteur Dadju réagit dans sa story Instagram et remercie le Bénin. «Un show incroyable, un show sucré, un show mémorable, un show dingue, Merci le Bénin.»

Rappelons que Dadju avait annoncé qu’il se rendra en Afrique pour sa «POA Tour Africa» qui débutera le 24 juillet prochain à Cotonou la capitale économique Béninoise. Il sera ensuite au Sénégal et ensuite RDC, pour trois spectacles à Kinshasa, Goma et Brazzaville, le 7, 13 et 14 août.