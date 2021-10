BÃ©nin : coÃ¯ncidence entre Blaaz et Fally Ipupa Ã  Cotonou (photo)

Le chanteur congolais Fally Ipupa a annoncé via son compte Instagram sa future tournée africaine. Cette tournée se déroulera entre octobre 2021 et janvier 2022. Une dizaine de dates sont prévues pour des concerts en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Mali et au Cameroun.

Fally Ipupa a fait savoir sur son compte Instagram qu’il se rendra en Afrique pour sa «Tokooos II Tour» qui débutera le 09 octobre prochain à Tanzanie. Il sera ensuite au Mali et ensuite Tchad, pour deux spectacles à Ndjamena, le 26 et 27 novembre 2021.

Il est également attendu au Bénin le 17 et 18 décembre à Cotonou et ensuite en Côte d’Ivoire le 25 et 26 décembre avant de clôturer sa tournée africaine par quatre spectacles le 09, 08, 09 et 10 janvier 2022 au Cameroun.

Rappelons qu’au Bénin, le rappeur Blaaz avait annoncé son concert à Cotonou le 18 décembre 2021.