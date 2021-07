Bénin : ce que pense Patrice Talon de l’assassinat du président d’Haïti Jovenel Moïse

Le Chef de l’Etat Patrice Talon condamne l’assassinat du président de la République d’Haïti Jovenel Moïse et présente ses condoléances au peuple haïtien. C’est à travers une publication sur sa page Facebook ce mardi 13 juillet 2021.

Le président de la République d’Haïti Jovenel Moïse a été assassiné le 07 juillet 2021 par un groupe d’hommes armés à son domicile à 1 heure du matin. Ayant appris la nouvelle avec consternation, le président Patrice Talon condamne «ce crime odieux».

«Le Gouvernement béninois condamne fermement ce crime odieux et invite les Autorités haïtiennes à œuvrer pour la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité du pays», a écrit le Chef de l’Etat béninois, rapporte 24 Heures au Bénin.

Patrice Talon a également présenté ses condoléances au Peuple haïtien. En cette circonstance particulièrement douloureuse, poursuit-il, j’adresse au nom du Gouvernement du Bénin, du Peuple Béninois et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et l’expression de ma solidarité au Gouvernement et au Peuple haïtien.