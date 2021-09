Bénin : Boni Yayi fait une importante demande à Patrice Talon

La rencontre entre Patrice Talon et l’ancien Président Boni Yayi a bel et bien eu lieu, ce mercredi 22 septembre 2021. Lors des échanges, l’ancien président a appelé à la libération des prisonniers.

C’est la surprise du moment au Bénin. Patrice Talon et Boni Yayi se rencontrent à nouveau. C’est un face à face auquel les Béninois ne s’attendaient pas jusqu’à l’annonce mardi 21 septembre. Dans la matinée de ce mercredi, Patrice Talon a bien reçu son prédécesseur et grand rival politique au palais de la Marina.

C’est dans son traditionnel boubou en basin blanc que Boni Yayi est apparu les deux mains ouvertes face à Patrice Talon, à la présidence. Sur les premières images, les deux hommes portant leurs masques anti-covid 19, sont visiblement contents de se revoir.

Après 50 minutes d’entretien entre les deux hommes, il faut retenir que l’ancien président Boni Yayi a soumis des demandes à l’endroit de son successeur. Comme on pouvait s’y attendre, le président d’honneur a sollicité de la part du Chef de l’Etat la libération des «détenus politiques», notamment Reckya Madougou et Joel Aivo.

Il a également plaidé pour le retour des «exilés politiques». «Moi je demande et c’est lui qui décide», a déclaré Boni Yayi, selon les propos rapportés par Frissons radio.

«Je suis venu au palais de la Marina, Présidence de la République de notre pays le Bénin et je me suis perdu. J’ai méconnu ces lieux où je suis resté dix ans durant. Merci au Président TALON pour son acceuil, son écoute et sa disponibilité», Boni Yayi.