Bénin : Bobo Wê annonce la date de son concert

Dans une publication publiée sur les réseaux sociaux ce vendredi 13 août 2021 Jojo le comédien à annoncer les uns million d’abonnés sur sa nouvelle page Facebook et remercie ses amis. Axel Merryl réagit.

«Bonjour, à tous, j’espère que vous allez bien ? Au fait in ! Ça doit va ! Parce que vous êtes les meilleurs ! Aujourd’hui nous comptabilisons enfin les 1 millions d’abonnés sur notre 3e page créée Nondroas TV», a annoncé Jojo le Comédien.

«Pour ceux qui me suivent de très près, vous savez que cela n’a pas été facile. J’ai perdu une première page qui était à plus de 800.000 abonnés et une deuxième qui était à 500.000. Qu’est-ce que je n’avais pas enduré pendant cette période ? Autant de tristesse, de pleur et de prières ; seigneur, pourquoi ? J’ai fait quoi ? Et grâce à Dieu, j’avais les bonnes personnes à mes côtés pour m’aider à me relever et sur ce, j’applaudis vivement The style (Maman Na Jojo, Bb n’a Bb) c’est toi, c’est toi la chose,Tranquillin (dieu de toutes les situations) pour le soutien maximum apporté quand j’étais au sol, la présence, les conseils donnés afin que je puisse me relever une 3e fois», a-t-il expliqué.

En effet, Axel Merryl reproche à Jojo dans les commentaires de n’avoir pas été reconnaissant envers lui dans son message.

«Félicitations mon ami, mais sache que chaque fois que tu as perdu ta page j’ai fait 1000 directs pour demander aux gens de s’abonner à toi chaque fois, chaque fois que tu as perdu tes pages Tranquillin ne pouvais rien faire pour toi, il avait même pas 100 milles, et lui-même j’ai publié sa page sur la mienne.

Mais quand j’avais perdu ma page en 2018 pendant que tu étais en France as-tu même cité une fois ma nouvelle page même en commentaire ? M’as-tu aidé une fois ?

Non je ne pense pas donc cite tout ceux que tu veux en description, mais ils n’ont jamais été là pour toi depuis le début, et si c’est parce que à un niveau je ne partageais plus ton contenu où qe je commentais plus alors je kif ne pas avoir été cité en commentaire parce que moi au moins je t’ai toujours soutenu, ceux qui sont là dans ta vie depuis 2 ans, on espère qu’ils seront toujours là.

Si j’ai décidé au moment où tu as eu 300 milles ou 500 milles de me concentrer sur ma page à moi et que c’est pour ça, tu ne me cites pas dans ceux qui t’ont aidé. Dieu te bénit.

À chaque fois je t’écris en inbox mais là là je met ça ici pour que les gens comprennent une bonne fois pour toute. Moi je serai toujours là pour toi inh, je ne suis pas là parceque j’ai besoin de toi, mais parceque tu es mon frère. Dieu te rebenisse encore.

Nondroas TV l’amitié c’est dans les deux sens, et tu ne m’as pas aidé autant que je l’ai fais, mais je parle tout le temps de toi à tout le monde partout où je vais et je dis tu es mon frère, mais toi tu sais avec ki tu traînes maintenant, la dernière fois qu’on es allé au restau ensemble remonte à 2019 sûrement mais tu sais avec ki tu y vas mon ami pas plu tard que la semaine prochaine je te l’ai proposé et tu as encore fuis.

Même si demain tu as encore un problème je vais t’aider encore mais mon ami, moi si j’ai problème es ce que tu penses que tu vas m’aider ? Je jure sur ma mère que même The style ne peut pas t’aimer comme moi ke t’aime inh mon frère je nes rien contre toi et je n’aurai jamais rien contre toi mais ça là ça m’a touché et j’ai très mal. Bonne soirée.», réagit Axel Merryl.

«Je vous demande pardon»

Enfin, dans une vidéo en direct diffusée sur la page Facebook de Nondroas TV ce vendredi 13 août, Jojo le Comédien et The style ont demandé pardon à Axel Merryl et à leurs fans.