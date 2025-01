Bénin : Axel Merryl et Tony Mix dévoilent un clip explosif pour «Je m’en fous»

Le chanteur béninois Axel Merryl a marqué un grand coup avec son nouveau clip, «Je m’en fous», réalisé en collaboration avec le DJ haïtien Tony Mix et DJ Emos Djekonmon. Sorti le 17 janvier, ce morceau a déjà franchi le cap des 600 000 vues en seulement deux jours, soulignant son immense popularité.

Mêlant des rythmes afro et haïtiens, le clip a été tourné au Bénin sous la direction de Barakell Béni. Avec son énergie débordante et ses couleurs éclatantes, il met en avant la joie de vivre et la résilience, captivant un large public.

En plus de son côté festif, «Je m’en fous» véhicule un message d’indépendance face aux critiques et aux jalousies, invitant à la positivité et à la réalisation de ses rêves. Une inspiration forte pour la jeunesse africaine. Cette réussite témoigne également de l’alchimie entre Axel Merryl et Tony Mix, dont la rencontre sur TikTok s’est transformée en une collaboration musicale couronnée de succès.

Lors des Vodun Days, un événement mettant à l’honneur le patrimoine culturel béninois, Tony Mix, invité par Axel Merryl, a été ovationné par une foule de plus de 50 000 personnes. Ensemble, ils ont fait vibrer le public sur les rythmes de ce morceau déjà culte.