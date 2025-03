Bénin : au FInAB, les experts révèlent les stratégies pour percer dans le showbiz

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) a réuni, le mercredi 26 février 2025, des acteurs clés de l’industrie musicale béninoise autour du thème « Les clés pour une gestion de carrière réussie ». Cette conférence, qui s’est tenue dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou, avait pour objectif de fournir aux artistes et aux professionnels de la musique des outils pratiques pour naviguer efficacement dans un secteur en pleine mutation.

Pour aborder cette thématique, trois experts influents du milieu artistique ont partagé leurs expériences et stratégies : Fidèle Dossou (Coordinateur du Bureau Bénin Musique Export), Chrislène Codjia (Productrice de spectacles et coach d’artiste), et Aristide Agondanou (Manager d’artiste).

En ouvrant les débats, Aristide Agondanou a comparé le milieu artistique à un océan où « les requins mangent les fretins », une métaphore qui illustre la compétitivité impitoyable de l’industrie musicale. Selon lui, réussir dans ce secteur nécessite non seulement du talent, mais aussi une bonne stratégie afin de sortir de l’ornière. Il a également souligné l’impact positif de cette masterclass sur le showbiz béninois, affirmant que de telles initiatives contribuent à la professionnalisation du secteur.

Toutefois, il n’a pas hésité à pointer du doigt les défis structurels en déclarant : « Malgré les efforts du gouvernement pour promouvoir le secteur culturel, l’écosystème ne favorise toujours pas l’ascension des artistes. » Il appelle à une réforme en profondeur des politiques culturelles pour offrir un cadre plus favorable aux artistes émergents.

Quant à Chrislène Codjia, elle a apporté une dimension stratégique en expliquant que « la carrière artistique est un cheminement composé de différentes étapes. » Selon elle, chaque artiste doit définir son plan de carrière avec des objectifs clairs et mesurables. Elle a également évoqué l’importance de la formation continue pour s’adapter aux évolutions du marché musical.

Elle a poursuivi en expliquant qu’ « être artiste n’est pas un hasard, c’est une vocation », soulignant que la passion et la persévérance sont essentielles pour surmonter les défis. Chrislène Codjia a également encouragé les jeunes talents à développer leur identité artistique tout en restant authentiques et fidèles à leurs valeurs.

Fidèle Dossou a quant à lui souligné une réalité souvent négligée : « Il y a une grande différence entre un chanteur et un artiste. » Pour lui, la professionnalisation est la clé de la réussite. Il a expliqué que devenir un artiste accompli exige un positionnement clair, une identité artistique forte et une stratégie marketing bien définie. Dossou a aussi insisté sur l’importance de l’exportation de la musique béninoise, exhortant les artistes à explorer de nouveaux marchés pour élargir leur audience.

Cette conférence a mis en évidence les défis structurels et stratégiques auxquels sont confrontés les artistes béninois, tout en proposant des solutions pratiques pour réussir dans un secteur ultra-compétitif. Elle a également montré l’importance de la collaboration entre les artistes, les managers et les institutions culturelles pour créer un écosystème dynamique et favorable à l’exportation de la musique béninoise.

Article rédigé par Babatoundé Serges Amadjigbeto