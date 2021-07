Bénin : après «Kpatcha Yé» feat Wilf Enighma, Blaaz dévoile «Bitcoin»

Double sortie pour le rappeur béninois Blaaz ce vendredi 23 juillet 2021, après «Kpatcha Yé» en feat avec Wilf Enighma, le rappeur nous dévoile sa nouvelle chanson intitulée «C’est la vie (Bitcoin)».

Contrairement au premier morceau où le roi de la street était sorti des sentiers battus pour nous étonner agréablement sur le second, on reconnait plus l’identité musicale de l’Alpha. Le single est un mélange de beat hardcore, de rimes et de punchlines ; bref, du Blaaz classique !

A travers ce nouveau morceau, nous voyons que l’artiste est revenu avec une meilleure version de lui-même. Il nous a montré que son retour est plus déterminé et sa vision n’a jamais été aussi claire. On vous laisse découvrir le morceau juste en dessous.

Il le dit lui-même à travers ses vers : «Je n’ai pas de date d’expiration, je fais ce que je veux je ne donne pas d’explication». Il affirme avec beaucoup de ténacité qu’il est toujours ici et qu’il le fait indéfiniment. Il a ajouté qu’il ne nous a pas encore conquis avec des chansons à succès, et son engagement envers la patrie est inébranlable.