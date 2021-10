Bénin : après Fally Ipupa, Tayc annoncé en concert à Cotonou le 18 décembre

L’annonce des concerts de Fally Ipupa au Bénin était déjà dans le viseur des critiques de la part notamment des fans du rappeur Blaaz. Soudain un chanteur français annoncé à Cotonou.

Le rappeur Blaaz avait annoncé son concert le 18 décembre 2021. Mais au même moment, Fally Ipupa et Tayc sont annoncés pour un concert la même date à Cotonou.

En effet selon les affiches partager sur les réseaux sociaux ce mercredi 13 octobre 2021, le chanteur Tayc annoncé en concert à Cotonou le 18 décembre 2021.

Le chanteur congolais Fally Ipupa est également attendu au Bénin le 17 et 18 décembre à Cotonou et ensuite en Côte d’Ivoire le 25 et 26 décembre avant de clôturer sa tournée africaine par quatre spectacles le 07, 08, 09 et 10 janvier 2022 au Cameroun.