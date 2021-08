Bénin : Angélique Kidjo s’est affichée en mode traditionnelle et enflamme la Toile !

C’est un acte fort de décrispation du climat socio-politique ivoirien. Vendredi 6 août 2021, veille de la célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, plusieurs détenus d’opinion, proches des deux ex-présidents ivoiriens, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, sont sortis de prison.

Parmi les personnes libérées, l’on peut citer entre autres N’Dri narcisse, directeur de cabinet du président du PDCI-RDA; Ange Philipe N’Dapkli; Aguédé Paulin, Fédéral FPI adjoint de la Commune de Cocody; Serge Koffi Le Drone, cybercativiste proche de l’ex-président Laurent Gbagbo et bien d’autres. Ces derniers avaient été arrêtés pour la plupart durant les heures chaudes de la crise électorale d’octobre 2020.

«Aujourd’hui vendredi 6 août 2021, veille du jour de la célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, nous avons l’immense joie de vous annoncer la libération d’une première vague de cadre PDCI-RDA, FPI et de jeunes de Dabou incarcérés à la MACA», se réjouit le parti de Laurent Gbagbo dans un communiqué, rapporte Afrique-sur7.

La libération de ces prisonniers d’opinion, faut-il le souligner, intervient un peu plus d’une semaine après la rencontre historique du 27 mai dernier, entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, rentré au pays après 10 années de détention à la CPI.

Gbagbo qui avait remis une liste de 110 noms de prisonniers à Alassane Ouattara en vue de leur libération, a assuré, quelques jours plus tard, face aux conjointes des détenus militaires et d’opinion, qu’il ferait «tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible».

Comme lui, Henri Konan Bédié a également joué un rôle déterminant dans la libération de ces personnes incarcérées depuis bientôt un an.