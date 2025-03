Bénin : Alain Kenneth remporte le prix «Tendance Influence» au FInAB 2025

Le célèbre TikTokeur béninois Alain Kenneth a une nouvelle fois été récompensé, remportant pour la deuxième fois consécutive le prestigieux titre de meilleur influenceur dans la catégorie «Tendance Influence» lors de la troisième édition du Festival International des Arts du Bénin (FInAB). Cet événement culturel d’envergure s’est tenu au Palais des Congrès de Cotonou le dimanche 2 mars 2025.

«Influence Art», une initiative portée par le FInAB, vise à mettre en lumière les créateurs de contenu et les influenceurs qui utilisent les outils numériques pour promouvoir et valoriser le patrimoine culturel.

Après son sacre, Alain Kenneth a exprimé sa gratitude en partageant sa joie avec sa communauté via une publication sur sa page Facebook : «Les trophées du FInAB ne s’achètent pas. C’est pour les méritants. Merci à vous.»



Reconnu pour son humour unique et son engagement sur TikTok, Alain Kenneth a su séduire un large public grâce à des contenus à la fois éducatifs et divertissants. Avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok et près de 250 000 abonnés sur Facebook, il s’est imposé comme l’un des influenceurs les plus populaires du Bénin.

La troisième édition du Festival International des Arts du Bénin s’est déroulée du 21 février au 2 mars 2025, offrant une plateforme exceptionnelle pour célébrer la richesse, la créativité et la résilience des arts africains.

Organisé par le Groupe Empire, acteur majeur de l’événementiel au Bénin, le festival a mis en avant sept disciplines artistiques : les arts plastiques, la mode, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma et la littérature. Cet événement a une fois de plus démontré son rôle essentiel dans la promotion et la valorisation de la culture africaine à l’échelle internationale.