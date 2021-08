Batman : Val Kilmer raconte son calvaire en costume sur le tournage de «Batman Forever»

Dans le documentaire «Val», le comédien Val Kilmer revient sur la mauvaise expérience vécue sur le tournage du film «Batman Forever» en raison du costume de l’homme chauve-souris.

Choisi pour succéder à Michael Keaton dans le rôle du super-héros, Val Kilmer explique que son enthousiasme a été rapidement mis à l’épreuve en raison de l’inconfort ressenti au moment d’enfiler la Batsuit, l’habit porté par l’homme chauve-souris.

«Peu importe l’excitation enfantine que j’éprouvais, j’ai été broyé par la réalité de la Batsuit. Oui, tous les enfants rêvent d’être Batman. Ils veulent être lui… mais pas nécessairement l’incarner dans un film», confie le comédien dans ce documentaire autobiographique diffusé sur Amazon Prime Video.

Se sentant complètement isolé et épuisé dans son costume, Val Kilmer raconte que cela a profondément influencé ses relations avec le reste du casting et l’équipe de tournage. «Je n’entendais rien, et au bout d’un moment, les gens ont arrêté de me parler», continue-t-il.

Dans ses scènes avec Nicole Kidman, qui incarnait le personnage du docteur Chase Meridan, sa seule façon de se soulager était de mettre ses mains sur ses hanches. Lui donnant ainsi l’impression d’être l’acteur d’une mauvaise fiction mélodramatique.

«Rien de ce que je faisais ne semblait changer quoi que ce soit. Donc j’ai essayé de faire comme si je jouais dans un mauvais mélodrame. Quand je parlais à Nicole… je ne pouvais compter le nombre de fois où je mettais mes mains sur mes hanches», poursuit-il, avouant au passage avoir envié Tommy Lee Jones et Jim Carrey – qui incarnaient Double-Face et le Sphinx respectivement – pour leur liberté de mouvement sur le tournage.

Val Kilmer refusera de reprendre le rôle de Batman par la suite, héritant au passage de la réputation d’acteur difficile – le réalisateur de «Batman Forever», Joel Shumacher, se montrera très critique à son égard notamment – pour finalement jouer le rôle de Simon Templar dans «Le Saint». «C’était comme jouer dix rôles en un seul», justifie le comédien, rapporte Cnews.fr