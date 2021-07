Bastos (Objectif Reste du monde) tacle Illan aux côtés de son nouvel ami Simon Castaldi

Rien ne va plus entre Illan et les autres candidats du programme Objectif Reste du monde. Le jeune homme de 27 ans s’attire une fois de plus les foudres de Bastos, accompagné de Simon dans sa dernière vidéo YouTube.

Dimanche 11 juillet 2021, Bastos a donc alimenté sa chaîne YouTube d’une toute nouvelle vidéo inédite. Et ses milliers de fans s’en réjouissent !

Ils suivent l’activité de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles petites pépites. Et pour le coup, il y en a très souvent !

Cette fois-ci, le très célèbre candidat du programme Objectif Reste du monde est donc accompagné d’un nouvel invité. Vous l’aurez compris, il s’agit donc de Simon Castaldi.

Comme vous le savez sans doute, le fils du très célèbre animateur télé a donc rejoint l’émission de téléréalité aux côtés de très grosses têtes d’affiche.

Parmi elles, on retrouve Milla, Mujdat, Adixia, Julien Bert, Hilona, mais aussi Laura, Lila, Nikola et Illan. Ce dernier fait d’ailleurs beaucoup parler de lui…

Il s’est mis tout le monde à dos ! Oui, vous avez bel et bien entendu. Et Bastos n’a pas hésité à lui tomber dessus dès les premières minutes de sa nouvelle vidéo.

«Simon, c’est le nouveau tombeur de la télé, déclare le candidat du programme Objectif reste du monde. Il est plus classe qu’Illan, il est plus stylé qu’Illan, il est plus beau gosse qu’Illan. En fait, c’est Illan en mieux et en moins con.»

Des propos que confirme la nouvelle star du show télé en y ajoutant tout de même une petite précision : «En beaucoup moins con.»

Très actif sur les réseaux sociaux, Bastos fait le bonheur de ses milliers de fans. Avec lui, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Entre les sublimes photos de ses nombreux shootings, les extraits de ses passages à la télé, les vidéos délirantes et les annonces inédites, il y a de quoi passer de bons moments.

Ainsi, ses nombreux fans l’admirent et n’hésitent donc pas à lui faire savoir. Ils le suivent et le soutiennent en masse dans chacune de ses aventures !

De ce fait, le très célèbre candidat du programme Objectif Reste du monde cumule pas moins de 860 000 abonnés sur Instagram, l’une de ses plateformes favorites.

Oui, vous avez bel et bien entendu. Il apparaît ainsi comme l’un des blogueurs français les plus populaires, influents et inspirants du moment. La grande classe !

Mais le beau brun passe aussi beaucoup de temps sur YouTube. Près de 700 000 personnes le suivent sur la fameuse plateforme ! Rien que ça.

Mais le beau brun passe aussi beaucoup de temps sur YouTube. Près de 700 000 personnes le suivent sur la fameuse plateforme ! Rien que ça.

Une chose est alors sûre, la star du programme Objectif reste du monde n’a pas fini de faire parler d’elle. Elle compte bien continuer à faire trembler la Toile ! On vous laisse donc jeter un œil à sa dernière vidéo aux côtés du fils de Benjamin Castaldi.