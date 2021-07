Basket – NBA : «J’aurais vraiment aimé qu’il soit là sur le terrain avec nous», Mike Budenholzer à propos de Giannis Antetokounmpo

En conférence de presse, Novak Djokovic a partagé son ressenti sur la relation qu’il vit avec les différents publics qu’il rencontre sur le circuit :

«Pour être honnête, ce qui se passe est évident. Nous le voyons tous. Je dois jouer 90 % de mes matchs avec le public contre moi. Non seulement je dois affronter mon rival, mais aussi les tribunes. Les endroits où je reçois plus de soutien que mon adversaire sont rares. C’est quelque chose auquel je suis habitué, mais d’un autre côté, je suis un être humain avec des émotions, donc c’est normal que parfois ça m’arrive et m’agace quand quelqu’un me provoque. Il y avait quelques personnes, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Mes réactions étaient explosives, peut‐être plus explosives qu’elles ne devraient l’être, mais je devais les sortir de ma tête et les remettre à leur place.»

