Basket – NBA : Giannis Antetokounmpo s’est exprimé après la défaite de son équipe

Lors d’un entretien accordé à La Porteria (Betevé), Alfredo Martínez a expliqué clairement que le Barça n’avait pas les moyens de conserver à la fois Lionel Messi et Antoine Griezmann.

«La situation est qu’il est presque certain que si (Lionel) Messi continue, (Antoine) Griezmann ne pourra pas le faire, et ce, pour des raisons financières. Avec leurs salaires cumulés, il est impossible pour les deux de rester au Barça. Messi et Griezmann prendraient 50% de la masse salarial s’ils restaient tous les deux. Il est donc impossible pour les deux de continuer ensemble à Barcelone», a précisé le journaliste de la Onda Cero. Reste à savoir qui restera finalement au FC Barcelone entre Lionel Messi et Antoine Griezmann.