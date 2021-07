Barcelone tremble à nouveau : Messi a déjà entre les mains une nouvelle offre du PSG

Rare satisfaction du match à Munich et esseulé sans Eden Hazard, blessé, Kevin De Bruyne a lui aussi tenu un discours en ce sens.

«Nous sommes bien sûr déçus mais il faut être lucide : on savait que ce serait un tournoi difficile car il y avait beaucoup d’éléments et de paramètres qui ont joué contre nous. La blessure d’Eden (Hazard), le forfait de Timothy (Castagne) dès le premier match… On a eu trop de problèmes pour être à 100%. Personnellement, je n’étais pas à 100%», a avoué le meneur de jeu de Manchester City au micro de la RTBF.

«Je remercie le staff médical qui a fait un boulot incroyable pour que je puisse jouer ce soir malgré une déchirure à un ligament. Je me suis battu… Nous nous sommes tous battus jusqu’à la fin. (…) Des gens vont être déçus, vont nous critiquer mais je pense que les supporters ont vu que nous avons tout donné.»

Un nouvel échec pour cette génération belge, qui aura une dernière chance de briller lors du Mondial au Qatar.

