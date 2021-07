Barcelone : Pep Guardiola tacle sÃ¨chement Javier Tebas pour le feuilleton Lionel Messi !

Ancien coach de Lionel Messi au FC Barcelone, Pep Guardiola est monté au créneau en assurant que le président de la Liga, Javier Tebas, avait ses responsabilités dans cette impasse dans laquelle le clan Messi et le FC Barcelone se trouve pour trouver un accord au niveau d’une prolongation.

«Si le produit se vend mieux, les droits télés augmenteront. Monsieur Tebas, qui sait tout mieux que tout le monde devrait en prendre de la graine. Si Tebas vendait mieux le produit Liga, cela serait plus facile pour le Barça de prolonger Messi. Il fait tout bien, mais après le problème vient des autres clubs et des autres pays…». a confié Pep Guardiola à l’occasion d’un entretien accordé à Tv3 et dans des propos rapportés par Onze Mondial.

Reste à savoir si le président de la Liga répondra à l’entraîneur de Manchester City.