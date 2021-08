Barcelone : pas encore arrivé et Lionel Messi explose les réseaux sociaux du PSG

L’arrivée imminente de la Puce au Paris Saint-Germain a renforcé ses partisans d’une manière inédite.

L’arrivée imminente de Lionel Messi au PSG, après son départ inattendu de Barcelone, est à l’origine d’une révolution dans le club français, qui depuis vendredi dernier a multiplié ses followers à un rythme sans précédent sur tous les réseaux sociaux.

Le Paris Saint-Germain, qui espère finir de clôturer l’arrivée de la star argentine dans les prochaines heures, a multiplié par 10 sa croissance quotidienne sur Instagram.

Son nombre moyen de nouveaux abonnés était de 24 000 mais depuis le 4 août, lorsqu’on a appris que Leo pouvait appeler à Paris, ce nombre a grimpé à 211 600 par jour.

L’effet Messi, détaillé aujourd’hui dans le journal français Le Parisien, inclut également le réseau social Twitter. Là, le compte PSG en espagnol est passé de 612 à 8 400 nouveaux abonnés quotidiens.

La même chose s’est produite avec les comptes que le club, qui a déjà Neymar, Kylian Mbappé et Ángel Di María, entre autres, ont en arabe, portugais, anglais et français.

De plus, les abonnés YouTube ont également grimpé en flèche et le compte foule 3,5 millions de personnes en attente de sa possible présentation.