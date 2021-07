Barcelone – Memphis Depay : l’attaquant néerlandais en a dit plus sur son choix

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Memphis Depay s’est expliqué sur les raisons de sa venue à Barcelone.

«Pourquoi avoir choisi le Barça alors que d’autres clubs m’offraient plus ? Parce que c’est un grand club, je pense qu’il convient à ma façon de jouer et j’aime cette ville. Il y a de nombreuses raisons.

A quand remonte les premiers contacts ? Il y a longtemps, peut-être un an, quelque chose comme ça. Je me souviens de ce jour, vous vous sentez vraiment bien quand un club comme celui-ci s’intéresse à vous, cela vous fait sentir vraiment bien et vous donne une confiance supplémentaire, cela signifie que vous faites les choses bien.

C’était un grand jour. Est-ce que j’ai parlé à l’entraineur ? J’ai parlé à l’entraîneur pour voir ce qui était possible ou non. Il m’a dit que nous n’étions pas dans une période facile au club et que nous devions faire des mouvements et faire les choses différemment de ce qui se faisait, et aussi quand j’ai changé d’agence cela a rendu les choses un peu plus longues, mais pour moi c’était le moment idéal et pour le club aussi et nous avons décidé de le faire maintenant», a confié Memphis Depay.

Arrivé libre cet été en provenance de l’OL, Memphis Depay a enfin réalisé son rêve en rejoignant le FC Barcelone.