Barcelone : le document qui peut empêcher l’arrivée de Lionel Messi au PSG

L’avocat Juan Branco a publié une lettre sur ses réseaux sociaux demandant à la Justice Civile de France d’empêcher l’arrivée de Messi au PSG pour cause de fair-play financier.

Un groupe de partenaires barcelonais a présenté une lettre de réclamation pour empêcher l’éventuelle embauche de Lionel Messi par le Paris Saint Germain, qui semble imminente selon les versions circulant en Europe.

«Au nom des partenaires du FC Barcelone, mon cabinet a préparé une plainte devant la Commission européenne et demande une suspension provisoire devant la justice civile et administrative en France pour empêcher le Paris Saint Germain de signer Lionel Messi», a déclaré l’avocat Juan Branco sur votre compte Twitter.

En nombre de socios del FC Barcelona, mi bufete ha preparado una queja ante la Commission Europea y demandas de suspension provisional ante justicia civil y administrativa en Francia para impedir que el Paris-Saint Germain firme a Lionel Messi. pic.twitter.com/Gksj8qYYvu — Juan Branco ✊ (@anatolium) August 8, 2021

Selon l’avocat, «les ratios du PSG en termes de fair-play financier sont pires que ceux du FC Barcelone. En 2019-2020, le ratio salaire/revenu du PSG était de 99%, alors que celui de Barcelone était de 54%. Pendant ce temps, l’écart s’est creusé.»

«Nous demanderons aux autorités d’intervenir immédiatement afin de bloquer cette opération qui nuit aux intérêts patrimoniaux de nos clients», indique la lettre.

La masse salariale du PSG

Le Paris Saint Germain a engagé pour cette saison Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijanldum, tous joueurs libres, et pour réaliser le rachat du Marocain Achraf Hakimi, qui a coûté 60 millions et le renouvellement du contrat de Neymar jusqu’en 2025.

Tout cela a fait que la masse salariale du PSG a considérablement augmenté, ce qui pourrait encore augmenter avec l’arrivée éventuelle de l’Argentin.