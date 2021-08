Barcelone et une déclaration forte sur Lionel Messi

Le club a démenti une prétendue manœuvre de «dernière minute» pour retenir la star argentine, qui deviendra finalement un joueur du PSG.

Le Barça a démenti par les proches du club une prétendue offre «de dernière minute» à Lionel Messi de retenir et d’empêcher leur départ vers le Paris Saint Germain (PSG).

Dans ce contexte, l’information qui a circulé dans la capitale catalane était que Barcelone avait fait «une offre de dernière minute pour tenter d’empêcher la star argentine de partir et de le convaincre de renouer avec le club», mais elle a été démentie par Mundo Deportivo.

Dans ce contexte, des sources «très proches du président Joan Laporta» ont démenti une nouvelle offre de Barcelone à Messi pour empêcher son départ imminent.

De plus, depuis le PSG, ils ont également affirmé que «les choses sont réglées à 100%» et qu’«il n’est pas nécessaire de jouer avec les émotions des grands supporters barcelonais».

De plus, depuis le PSG, ils ont également affirmé que «les choses sont réglées à 100%» et qu’«il n’est pas nécessaire de jouer avec les émotions des grands supporters barcelonais».

Messi arrive au PSG

Pendant ce temps, Messi est attendu dans les prochaines heures à Paris pour subir l’examen médical rigoureux, puis signer son nouveau contrat qui serait de deux ans et, plus tard, on estime qu’il sera officiellement présenté.

Des médias européens comme le club sportif L’Equipe, de France, ont affirmé ce matin que Messi, le capitaine de l’équipe argentine, était parvenu à un accord total avec le Paris Saint Germain (PSG) et que dans les prochaines heures il se rendra à Paris.