Barcelone et le Real Madrid sourient : l’Espagne approuve le retour du public dans les stades

À partir de la saison prochaine, les matchs de LaLiga auront des fans dans les tribunes. Ils pourront recevoir le même afflux de public qu’ils avaient avant la pandémie.

Joy revient sur les terrains de jeu, après presque deux saisons entières de silence en raison de la pandémie de coronavirus.

Les stades reviendront à la normale au début de la ligue de football et du basket ACB et pourront recevoir le même afflux de public qu’ils avaient avant la pandémie, comme l’a annoncé ce jeudi la ministre de la Santé, Carolina Darias.

L’arrêté royal approuvé ce jeudi par le Conseil des ministres qui modifie la loi de nouvelle normalité de l’été dernier supprime l’article 15.2 de ce règlement et, par conséquent, «nous revenons à la normalité en termes d’afflux de public pour le début de la ligue de football. et l’ACB».

La pandémie a forcé l’interdiction des supporters des stades des clubs professionnels, en première et deuxième division, et est restée ainsi tout au long de la saison.

La Liga a essayé de faire revenir les fans sur les terrains lors de la dernière étape de la compétition 2021-21, mais cela n’a pas été possible. Cependant, au début du prochain stage, ces lieux pourront retrouver leur ambiance, bien que la capacité d’accueil qu’ils accueilleront ne soit pas encore connue.

Selon LaSexta, on s’attend à ce qu’ils soient remplis à 75 % de leur capacité. «Je suis convaincu que ce sera une nouvelle bien reçue et très bien acceptée pour tout le sport et ce pays», a conclu le ministre.

Concernant la généralisation du port du masque, elle a entériné que son obligation en plein air est levée dès lors que l’on peut maintenir une distance de 1,5 mètre.

«Le fait qu’ils ne soient plus obligatoires fait que les masques cèdent la place au sourire à nouveau. La rémission de la pandémie, les indicateurs, permettent cette flexibilité», a-t-il souligné.

De la même manière, il a indiqué quand il faudra le transporter, même s’il est rangé : «Si on va se promener dans nos alentours, non, mais si on va prendre les transports en commun, alors oui. Il conviendra de toujours l’emporter avec vous pour respecter ce que dit cette modification».