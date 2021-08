Barcelone : Dani Alves n’a pas pu rester silencieux et a répondu à Lionel Messi

L’arrière brésilien a répondu à Lionel après avoir déclaré qu’il voulait battre son record : «Ce sera une passe décisive de plus pour toi. Après ma copine, ma meilleure paire.»

Dani Alves était l’un des anciens coéquipiers les plus importants de Lionel Messi à Barcelone qui ne s’était pas encore exprimé sur ses réseaux sociaux avant son départ du club.

Et en plus de dédier quelques mots sincères à son ami, il en a profité et lui a répondu sur le désir de Leo de le surpasser en tant que joueur avec le plus de titres de l’histoire du football mondial.

Lors de la conférence de presse d’adieu qu’il a donnée au Camp Nou, Messi a dédié quelques mots à l’équipe brésilienne, qui venait d’être championne aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : «Je veux le féliciter pour la médaille olympique. Je suis très proche à lui et je vais me battre pour l’atteindre ou le passer».

La Pulga faisait référence aux 43 étoiles qu’il a obtenues (il est le joueur le plus vainqueur au monde) et à son intention de se battre pour cette place.

«Je veux terminer ma dernière année de carrière en remportant des titres et en compétition», a-t-il déclaré à propos de ses aspirations dans le club où il a atterri.

A ce propos, Dani Alves s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et en a profité pour donner un message de soutien à son ami. Accompagné d’une photo des deux à Barcelone (ils ont partagé huit saisons), il a écrit ce qui suit :

«Le plus grand de tous. Tu peux me dépasser quand tu veux, ce sera une aide de plus pour toi. Après ma copine, ma meilleure paire», a commencé l’actuel joueur de San Pablo.

Puis, il a ajouté: «Merci pour tout ce que vous nous avez donné, merci de partager autant et merci de m’avoir permis de faire partie de votre histoire. Quel honneur de pouvoir accompagner de près votre évolution. Continuer à faire l’histoire où que vous soyez. allez… UN FOU sera toujours là. pour commander et pour tous les instants, surtout pour les moins bons ! On t’aime beaucoup ici, papitoooo».