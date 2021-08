Barcelone brûle : la grossière révélation du leader qui a démissionné après le départ de Messi

Jaume Llopis, qui a démissionné dès que le départ de la star argentine a été confirmé, a rompu le silence avec plusieurs phrases qui résonnent à Barcelone. «Il n’y avait pas de réelle volonté de négocier pour Messi», a-t-il lancé. Controversé.

L’annonce surprenante du départ de Lionel Messi de Barcelone continue de susciter la polémique à Barcelone. Jaume Llopis, membre de la commission Espai Barça, a démissionné en raison de la façon dont Joan Laporta a géré les adieux du joueur argentin et a chargé durement le président.

Dans une interview accordée à l’émission Què t’hi jugues du SER Catalunya, Llopis a fermement assuré que le club n’avait pas fait assez d’efforts pour retenir son ancien capitaine : «Messi a déclaré : ‘Je ne sais pas si le club a tout fait Que pourrais-je «Il restait 25 jours et je pense que tout ce qui pouvait être fait n’a pas été fait, il n’y avait pas de réelle volonté de négocier pour Messi.»

«Je pense qu’il y a eu des pressions du PDG pour nous faire économiser ce salaire», pointant du doigt Ferran Reverter, le nouveau PDG du club, comme le principal responsable du fait que Messi ne reste pas.

L’ancien directeur a assuré que la résiliation de gros contrats aurait été la décision la plus judicieuse pour pouvoir atteindre la marge salariale nécessaire pour que Messi continue.

«Si vous résiliez un contrat, vous savez que vous devrez le payer, mais nous en discuterons au tribunal dans deux ou trois ans. Avec ça, vous donnez déjà une image d’ici vous ne partez pas avec des demi-mesures», a-t-il expliqué.

Enfin, Llopis a également dénoncé avoir reçu des attaques personnelles du frère de Laporta : «Il m’a insulté avec un audio sur WhatsApp», a-t-il révélé.

Selon Llopis, il y aurait «plus de gens au conseil d’administration qui pensent comme moi» et il assure que de tout ce qui s’est passé, ce qui l’a le plus dérangé, c’est l’image de Laporta «en train de manger et de trinquer au Botafumeiro avec Agnelli et Florentino quand nous étions tous sous le choc de ce qui s’est passé».

Pour lui, cette image confirmerait que «le départ de Messi est une manœuvre qui favorise Florentino. Imaginez que maintenant Mbappé se retrouve au Real Madrid.»