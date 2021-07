Barcelone ajoute des dollars pour tenter de retenir l’attaquant argentin Lionel Messi

Barcelone accumule une dette de plus de 1 000 millions d’euros et doit réduire les salaires et les amortissements avant de pouvoir inscrire de nouveaux joueurs pour la saison 2021-22.

La situation économique du club est si grave que, comme l’a dit Joan Laporta lors de sa première conférence de presse, Barcelone ne peut utiliser que 25% des revenus de transfert pour renforcer le modèle.

L’entité anglaise et Barcelone sont parvenues à un accord et les Blancos paieront 15 millions d’euros pour prendre l’arrière gauche de 24 ans, qui a reçu plusieurs offres des équipes de Premier League et de Serie A.

Sur les 12,75 millions à entrer, Barcelone ne pourra accumuler que 3,2 millions sur le marché des transferts. La situation économique du club est si grave que, comme l’a dit Joan Laporta lors de sa première conférence de presse et confirmé plus tard par le président de la Liga, Javier Tebas, l’entité blaugrana ne peut utiliser que 25% des revenus de transfert pour renforcer le modèle.

