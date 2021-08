Barça : réaction de Lionel Messi après l’annonce de son départ

L’image a circulé hier sur les réseaux sociaux et, après son départ de Barcelone, beaucoup l’ont prise comme un clin d’œil sur l’avenir de la star argentine.

Personne n’imaginait que, quelques heures après que cette image soit devenue virale, Lionel Messi a quitté Barcelone. C’était le dernier jour des vacances de l’Argentin et il s’est montré avec quatre «amis», comme Angel Di María a appelé le poste dans lequel figurent également Neymar, Paredes, Fideo et Marco Verratti, tous des joueurs du Paris Saint-Germain, l’un des équipes qui l’ont toujours voulu.

Bien sûr, avec le journal de lundi, cela peut signifier un clin d’œil pour le club parisien ainsi qu’une simple photo qui augmente son sens après ce qui s’est passé en Catalogne.

Les fans de culés n’ont pas très bien pris la publication et, sûrement, avec les nouvelles confirmées, cela fera beaucoup plus de bruit.

Bien que son arrivée à Paris sonne à nouveau comme une possibilité, le club français présentera un déficit de plus de 200 millions d’euros et il était déjà de 120 la saison dernière.

Sa priorité désormais, outre le renouvellement de Mbappé, est de vendre des joueurs d’une valeur de 180 millions d’euros, un montant inatteignable, pour en acheter 250, mais c’est une estimation des maximums.

Pour l’instant, la seule vente a été Bakker pour 7 millions d’euros et les dépenses ont déjà explosé en rachetant Achraf pour 70 millions et en signant Ramos, avec un salaire qui sera d’environ 12 millions, plus Wijnaldum et Donnarumma, également gratuits. L’autre problème pour le PSG de signer Messi, ce sont les impôts en France, et surtout les fameuses «charges sociales».