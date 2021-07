Barça : Memphis Depay a affiché ses objectifs pour le nouveau chapitre de sa carrière

Impatient de faire ses débuts et accomplir son rêve de jouer pour le cador espagnol, Depay s’est confié à El Mundo Deportivo après son arrivée à Barcelone.

«C’est un jour spécial, je suis très excité d’aller au club et au stade. Tout est très beau et ce sera une journée incroyable. J’espère gagner de nombreux titres, c’est pourquoi je suis venu dans ce grand club. C’est ce que le club représente, il a une histoire très riche. J’ai hâte de rencontrer tout le monde au club. Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me recentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré ici. Je vais essayer de m’adapter le plus rapidement possible.»

L’international néerlandais, qui a représenté son pays à l’Euro 2020 cet été, est arrivé en Catalogne assez tôt afin de faire connaissance avec sa nouvelle équipe. Il a rejoint les Blaugrana en tant que joueur libre après être arrivé au terme de son contrat avec Lyon.