Barça : Martin Braithwaite fait une énorme annonce sur son avenir !

Martin Braithwaite est très clair sur son approche de cette dernière partie du marché estival. Pour l’instant, le Danois ne pense qu’à continuer au FC Barcelone et n’accepterait un déménagement qu’en cas de proposition lui permettant de continuer dans une équipe européenne de haut niveau.

Après de nombreuses années de pèlerinage dans le monde du football, Braithwaite savoure son passage au Barça et il ne lui vient pas à l’idée de signer pour un club européen qui n’a pas d’aspirations ou qui se situe dans la partie moyenne inférieure du classement.

Braithwaite a déjà rejeté les propositions d’équipes comme West Ham ou Brighton de la Premier League. Bien qu’ils puissent être intéressants financièrement, l’attaquant ne souhaite pas prendre de recul dans sa carrière.

Après être passé par Esbjerg, Toulous, Girondins, Middlesbrough et Leganés avant d’arriver au Barça, à 30 ans il veut profiter du football le plus compétitif possible. De plus, c’est le meilleur moyen d’assurer votre présence dans l’équipe danoise en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De son côté, le FC Barcelone maintient son idée de répondre à une offre avant le 31 août. Cependant, le club a supposé que l’attaquant pouvait rester en raison de l’importance qu’il a acquise dans le réseau Ronald Koeman. Braithwaite a été titulaire lors des débuts en Liga contre la Real Sociedad et a été le protagoniste en marquant deux buts, en plus de donner une passe décisive.

Ronald Koeman était très satisfait de sa performance et de son ajustement avec Memphis Depay et Antoine Griezmann au point d’attaque. Ses mouvements généreux sans ballon, le sacrifice défensif et la force avec laquelle il attaque les duels individuels sont très appréciés par l’entraîneur du Barça qui accepte cependant que le joueur soit sur le marché et a même demandé l’incorporation d’un autre attaquant.

La semaine prochaine sera décisive pour l’avenir du danois. Le moment viendra pour les clubs de conclure des accords désespérés avec la fermeture du marché au coin de la rue. Le Barça attend ce moment et Braithwaite attend , même s’il ne donnerait le feu vert que pour quelque chose de grand.