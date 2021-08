Barça : Lionel Messi quitte le Barça (officiel)

C’est une véritable bombe. Après des semaines et des semaines de négociations, Lionel Messi et le Barça n’ont pas réussi à tomber d’accord sur la prolongation du joueur qui quitte donc le club comme indiqué dans le communiqué ci-dessous, plus d’informations à venir.

Le communiqué

Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il n’a pas pu être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole).

Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club.

Le Barça tient à remercier le joueur pour sa contribution à l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle.

Pour résumer

