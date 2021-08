Barça : Lionel Messi prendra la parole pour la première fois depuis l’annonce de son départ

Alors que la signature de Lionel Messi au PSG semble désormais proche, l’attaquant argentin souhaite porter le numéro 19 à Paris selon Julien Maynard.

Contrat de deux saisons (+ une en option), salaire net annuel entre 35 M€ et 40 M€ selon les sources : la signature de Lionel Messi au PSG se précise. Signe que le dossier avance à grande vitesse, l’attaquant argentin, dont le départ du FC Barcelone a été officialisé jeudi dernier, a déjà une idée du numéro de maillot qu’il souhaite porter sous les couleurs du club parisien.

Selon Julien Maynard, Messi souhaite porter le numéro 19 au PSG. Un numéro endossé par la Pulga avec le Barça durant deux saisons (2006-2007 et 2007-2008) mais aussi avec l’Argentine au début des années 2000. Problème, le numéro 19 est actuellement porté à Paris par un certain Pablo Sarabia. L’Espagnol laissera-t-il son numéro au sextuple Ballon d’Or ? Plus tôt dans l’été, Thilo Kehrer avait accepté de laisser son numéro 4 à Sergio Ramos.

Vendredi, RMC Sport révélait que Neymar avait proposé à Messi de prendre son numéro 10. «Pour l’instant, l’Argentin, même s’il finissait par s’engager avec Paris, a refusé de prendre son numéro», précisait alors la radio française.