Barça : Lionel Messi dévoile les raisons de son départ

Trois jours après l’annonce de son départ du Barça, Lionel Messi, a tenu une conférence de presse ce dimanche 8 août 2021. L’attaquant barcelonnais s’est exprimé devant les médias pour expliquer les raisons de son départ.

Messi sur le problème avec son contrat

«Le président l’a expliqué. Il s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas le faire, que la Liga ne le permettait pas. Pourquoi le prolonger davantage si c’était presque impossible. Je dois penser à ma carrière, à ce qui va se passer à partir de maintenant.»

Messi sur le rôle de Javier Tebas

«Je ne sais pas. Vraiment j’ai pensé qu’il agissait pour le club et la Liga. Je n’ai rien à dire de particulier. Je ne lui ai rien fait. On s’est croisé quelques fois et nous sommes restés en bons termes. Je n’ai rien à dire sur lui mais je n’ai pas de problème avec Javier Tebas.»

Messi revient sur son envie de rester

«Tout ce dont nous avons discuté avec le Barça était bien clair. Nous savions que tout était lié. Les choses étaient enclenchées. J’ai fait confiance aux gens. De mon côté il n’y avait pas de doutes.»

Messi était prêt à réduire son salaire de 50%

«J’étais prêt à baisser mon salaire de 50%, nous avions finalisé le contrat. Il n’y a rien à dire de plus et personne m’a demandé d’en faie encore plus. Nous avons fait tout notre possible.»

Messi rêve encore de la Ligue des champions

«Je veux à nouveau gagner la Ligue des champions, je veux gagner le plus de titres possibles.»

«Il est évident qu’il me reste le bémol de ne pas avoir obtenu une autre Ligue des champions. Nous étions tout proche, avec les demies contre Liverpool ou celle avec Pep face à Chelsea. Nous avons eu une génération où nous aurions pu en avoir une autre. Mais c’est le football, j’ai gagné d’autres choses et c’est comme ça.

Je ne regrette rien, nous essayons toujours de donner le maximum. Il restera ce petit bémol, bien sûr. Ce sera l’un de mes objectifs. Je veux à nouveau gagner la Ligue des champions, je veux gagner le plus de titres possibles. Et rattraper Dani Alves, qui est un gagnant, je l’ai eu comme partenaire.»’