Barça : Laporta fait une grande annonce sur Koeman avant le match de l’Atlético

La saison écoulée a creusé un peu plus les pertes financières du club catalan. Il faudra certainement une période assez longue pour retrouver des finances saines au FC Barcelone.

Englué dans des difficultés économiques assez graves, auxquelles se greffent des résultats médiocres depuis le début de la saison, le club espagnol a annoncé une autre mauvaise nouvelle.

Dans un communiqué, l’institution catalane a indiqué 481 millions de pertes, après le paiement des impôts, à l’issue de la saison 2020-2021. Plus précisément, le milliard et 636 millions d’euros vient plomber les caisses du club et ses 631 M de revenus.

Ce résultat est bien au-dessus des prévisions. Les responsables barcelonais avaient estimé 200 M environ de pertes. L’Inter, champion d’Italie en titre, a annoncé de son côté un chiffre négatif de 245,6 M, notamment en raison de l’absence «totale» de billetterie.