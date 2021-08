Barça : la raison du départ de Lionel Messi est connue

Lionel Messi quitte le Barça malgré une envie de prolonger, mais les finances et la Liga ont joué contre cela. C’est une histoire d’amour qui se termine de la pire des manières.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, les Blaugrana expliquent pourquoi l’Argentin, meilleur buteur de l’histoire du club, ne continuera pas l’aventure, malgré une envie commune : «Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il n’a pas pu être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole).

Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club.»

Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir la planète football, surtout au vu du fait que le joueur souhaitait bien continuer son aventure avec son club de toujours.

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’aspect financier ne serait pas la seule raison de l’échec Messi. En effet, la prolongation de Lionel Messi aurait également échoué à cause de Cristian Romero.

D’après le média ibérique, La Pulga aurait souhaité jouer aux côtés de son compatriote argentin au Barça cette saison. Mais alors que Joan Laporta a été devancé par Tottenham, Lionel Messi aurait finalement renoncé à l’idée de rempiler avec le FC Barcelone.

Dans des propos rapportés par Sky Sport, Cristian Romero a d’ailleurs expliqué pourquoi il avait snobé le Barça pour filer vers Tottenham. «Je ne voulais que les Spurs, parce que j’aime vraiment ce projet. (Fabio) Paratici et tout le club me voulaient et je donnerai le meilleur de moi-même. La Premier League est le meilleur endroit pour poursuivre ma carrière», a confié Cristian Romero avant son vol pour Londres.

Laporta aurait tout tenté pour offrir Cristian Romero à Lionel Messi

Comme l’a annoncé Cristian Romero, il a décidé de s’engager en faveur de Tottenham. Et pourtant, le Barça aurait tout tenté pour le recruter et satisfaire la demande de Lionel Messi. Toujours selon Mundo Deportivo, le Barça aurait essayé de récupérer Cristian Romero en prêt.

Mais alors que l’Atalanta aurait refusé cette option, Joan Laporta aurait poursuivi ses efforts avec une offensive à hauteur de 40M€, plus 10M€ de bonus. Une offre qui resterait sans réponse pour le moment.

