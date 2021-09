Barça : la mise au point de Laporta sur le coup de folie de Koeman !

Dans la foulée de son hallucinante conférence de presse, une interview de Ronald Koeman donnée après la défaite face au Bayern Munich est sortie. Il y évoque notamment son avenir.

Nouvelle folle journée du côté de Barcelone ! Quelques minutes après la «conférence de presse» lunaire de Ronald Koeman, qui a juste lu un communiqué et qui est reparti sans répondre aux questions des journalistes, une interview du technicien néerlandais à Voetbal International donnée après la défaite face au Bayern Munich fait surface. Il y évoque notamment son avenir, ce revers face aux Bavarois mais aussi Lionel Messi.

Koeman ne démissionnera pas !

Koeman a dans un premier temps jugé la situation économique du club, déplorable selon lui : «Je savais que la situation financière ici n’était pas très bonne mais je ne savais pas qu’elle était aussi mauvaise. Joan Laporta ne le savait pas non plus. Je pense qu’il était aussi choqué que moi. On est dans le même bateau ici», a-t-il dans un premier temps évoqué avant de revenir sur la défaite face au Bayern Munich.

Il se défend en parlant de la différence d’effectif : «Je comprends le sentiment de Laporta, il est fan de ce club. Je n’aime pas quand nous perdons 3-0 contre le Bayern Munich. Mais je regarde la situation d’une manière sobre. Ils ont Gnabry, Hernández & Coman. Nous devons faire appel aux jeunes talents de La Masia», a-t-il ainsi dévoilé.

Le coach du Barça évoque aussi l’importance de Lionel Messi et le vide abyssal que son départ a provoqué : «Messi a couvert tous les défauts de ce club. Il est tellement bon. Bien sûr, il avait encore de bons joueurs autour de lui mais c’est lui qui a fait la différence. Et il a fait en sorte que tout le monde autour de lui soit plus beau.

Messi est un 10/10 dans tous les aspects du jeu. Pour reconnaître des situations sur le terrain, pour finir, pour contrôler le ballon, pour mettre la bonne vitesse derrière une passe. Ce n’est pas normal, ce n’est pas normal.

Quand je suis juste devenu coach, je suis allé chez Messi. Il était extrêmement inquiet et intéressé. Le début de la saison dernière a été difficile et il s’est excusé auprès de moi plus tard pour cela. Messi voulait qu’il y ait un avenir au sein du club».

Il a conclu cette interview en parlant de son avenir et a indiqué qu’il ne démissionnera pas : «Démissionner? Cela aurait été facile, mais je me mobilise pour ce club et je me sens aussi responsable de mes assistants.

La seule façon pour moi de quitter ce club, c’est quand mes messages n’arriveront plus aux joueurs. C’est à ce moment-là que je dirai :” D’accord, j’en ai fini ici. ” Mais ce n’est pas le cas. Je suis sur le terrain avec mes joueurs», a-t-il ainsi terminé.