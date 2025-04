Bamby et Himra explosent les compteurs avec « Gangsta »

L’union fait la force. La preuve avec « Gangsta », le morceau coup de poing qui réunit Bamby, la voix envoûtante de la Guyane, et Himra, le fer de lance du rap ivoirien. Produit par Sly On The Beat, ce titre bonus de l’album « Muse » de Bamby marie avec audace l’énergie du dancehall et la rudesse de la drill.

Dès les premières notes, l’alchimie opère. Les percussions envoûtantes, les basses sourdes et les flows ciselés des deux artistes donnent naissance à un hymne urbain sans concession. Les paroles, entre affirmation de soi et récit de rue, résonnent comme un manifeste pour une génération déterminée à conquérir son destin.

Le succès ne s’est pas fait attendre. En Côte d’Ivoire, « Gangsta » a conquis la deuxième place du classement Apple Music en un temps record, témoignant de son impact immédiat. Sur YouTube, le clip a déjà franchi le cap impressionnant du million de vues en quelques jours seulement, confirmant l’engouement massif autour de cette collaboration.

Au-delà du hit, cette collaboration symbolise un rapprochement fertile entre les scènes caribéennes et africaines. Bamby et Himra prouvent que la musique, universelle, sait abolir les frontières. Une leçon d’audace et de talent.