Ballon d’Or : Neymar révèle le nom d’un autre jeune footballeur qui a la qualité pour concourir

Xavi Hernandez soutient depuis des années que Lionel Messi est le meilleur joueur de l’histoire. Quand El Maestro publie ce bilan, beaucoup pensent qu’il manque de respect à d’autres monstres du football mondial, comme Diego Armando Maradona et Pelé. Les choses ne se passent pas ainsi.

Le champion du monde reconnaît O Rei et El Pelusa comme les meilleurs de leur temps. Tout simplement, pour tout ce que le jeu a évolué ces dernières années, il pense que le meilleur de cet âge est le meilleur de tous les temps.

Si dans 30 ans il y a un footballeur avec le talent, la performance et la régularité de Lio, il deviendra sûrement le GOAT (car ce sera un sport encore plus exigeant et compétitif sur le plan technique, tactique, physique et psychologique). En attendant, le septuple vainqueur du Ballon d’Or sera LE PLUS GRAND.

«Quant au meilleur joueur de l’histoire, mon argument est que Pelé est le meilleur de son temps, Maradona du sien, Di Stéfano de son temps. Mais dans le football, tout évolue. Il évolue sur le plan technique, tactique, physique et psychologique. Si dans 30 ans un joueur meilleur que Leo ou le niveau de Leo émerge, on peut sûrement dire qu’il est meilleur que Leo, car le football aura évolué et fera autant de différences que Leo, mais 30 ans plus tard. C’est pourquoi je pense qu’au fur et à mesure que le football grandit, Leo est le meilleur de l’histoire. Tout est égalisé et Leo est le meilleur à chaque instant, à chaque match. Il n’y a pas de couleur pour moi. Il est le meilleur de l’histoire», a expliqué l’actuel entraîneur du FC Barcelone, lors d’une conférence de presse.