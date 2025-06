Ballon d’Or 2025 : Kylian Mbappé lâche enfin son favori

À quelques mois du verdict, la course au Ballon d’Or s’intensifie. Deux noms reviennent avec insistance : Lamine Yamal, jeune prodige espagnol, et Ousmane Dembélé, étincelant avec le Paris Saint-Germain cette saison. Et Kylian Mbappé, lui, a déjà fait son choix.

En conférence de presse avec l’équipe de France, l’attaquant du PSG a été clair. À la question de savoir s’il voterait pour son coéquipier parisien, la réponse a été immédiate : « Est-ce que je voterais pour Dembélé ? Oui. Il y a vraiment besoin d’expliquer ? On parle de Yamal et Dembélé, je vais pour Dembélé. C’est très clair. »

Un soutien sans détour pour le natif de Vernon, qui sort d’une saison pleine avec Paris. Vainqueur de la Ligue des champions, Dembélé a été l’un des hommes forts du club de la capitale, malgré une blessure récente qui l’écarte de la petite finale face à l’Allemagne.

Face à lui, Lamine Yamal impressionne lui aussi par sa précocité et son impact à Barcelone comme en sélection. Mais pour Mbappé, le choix ne fait aucun doute. Et son avis, compte tenu de son statut dans le football mondial, n’est pas anodin.

Ce soutien appuyé rappelle aussi la relation de confiance qui s’est installée entre les deux joueurs au PSG. En club comme en sélection, Mbappé n’hésite pas à défendre les siens — un geste fort à l’heure où chaque détail compte dans la course au Ballon d’Or.