Ballon d'Or 2021 : Messi 2e, Benzema 3e, Ronaldo 9e, le vainqueur serait...

Une photo circule sur les réseaux sociaux montrant le classement définitif du Ballon d’Or 2021, dont les votes se sont terminés la semaine passée. Et dont le classement ne sera dévoilé que le 29 novembre.

Cette année, le prix du Ballon d’Or est beaucoup plus difficile à prédire que les saisons précédentes. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas les grands favoris, comme c’est devenu une habitude depuis une dizaine d’années.

Il y a beaucoup plus de noms en lice cette fois-ci, comme le milieu de terrain de Chelsea Jorginho et l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Cependant, un visuel qui a fait l’objet d’une fuite a été diffusée sur les médias sociaux et désigne Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich, comme le vainqueur.

Dans l’image susmentionnée, le Polonais est en tête de liste avec 627 votes, Messi est en deuxième position et Karim Benzema en troisième.

Cristiano Ronaldo apparaît en neuvième position et Luka Modric en douzième. L’Espagnol le mieux classé est Pedri, de Barcelone, qui est 18e, dépassant Neymar d’une place.

Les deux joueurs qui sont pressentis pour dominer le football mondial au cours de la prochaine décennie, Kylian Mbappé et Erling Haaland, sont respectivement sixième et huitième.

Le clasement du Ballon d’Or 2021 qui a fuité

1. Robert Lewandowski (Bayern Munich)

2. Leo Messi (PSG)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Jorginho (Chelsea)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. N’ Golo Kanté (Chelsea)

8. Erling Haaland (Dortmund)

9. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

10. Kevin de Bruyne (Manchester City)

11. Gianluiggi Donnarumma (PSG)

12. Luka Modric (Real Madrid)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Harry Kane (Tottenham)

15. Bruno Fernandes (Manchester United)

16. Ruben Dias (Manchester City)

17. Romelu Lukaku (Chelsea)

18. Pedri (Barcelona)

19. Neymar (PSG)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)