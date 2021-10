Ballon d’Or 2021 : le vote étonnant de Luis Suarez

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Mbappé va s’accélérer. Et pour cause, son contrat au PSG s’achève en juin prochain ce qui l’autorisera donc à négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier afin de s’y engager libre pour la saison prochaine.

Dans cette optique, ce feuilleton semble s’orienter vers un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et pourtant, selon les informations de AS, le FC Barcelone compte bien jouer les trouble-fêtes dans ce dossier.

Une prime à la signature de 90M€ pour Mbappé ?

Et visiblement, le club blaugrana semble avoir les moyens de ses ambitions. En effet, toujours d’après AS, le Barça pourrait bien offrir à Kylian Mbappé une prime à la signature de 90M€ ! En interne, les Catalans seraient même persuadés de surpasser l’offre du Real Madrid qui ne pourrait pas offrir plus de 50M€ à l’attaquant du PSG.

Et ce n’est pas tout, puisque le FC Barcelone pense également pouvoir proposer à Kylian Mbappé un salaire supérieur à celui qu’il toucherait au sein de la Casa Blanca qui ne devrait pas dépasser les 17M€ nets annuels de Gareth Bale.