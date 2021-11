Ballon d'Or 2021 : le vainqueur serait...

Absent lors du match du PSG face à Leipzig en raison d’une gêne musculaire, Lionel Messi a été convoqué pour les rencontres de l’Argentine dans l’optique des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde. Ce jeudi, le sextuple Ballon d’Or a été aperçu à Madrid, où il a consulté un spécialiste pour sa blessure.

Lionel Messi sera sollicité durant la prochaine trêve internationale. Absent face à Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions avec le PSG (2-2) en raison d’une «gêne aux ischios-jambiers gauche et de douleur au genou dans les suites d’une contusion», le sextuple Ballon d’Or a été convoqué par Lionel Scaloni pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en Uruguay (samedi 13 novembre à 00h00, heure française) puis face au Brésil (mercredi 17 à 00h30 heure française).

Encore incertain pour le déplacement à Bordeaux, samedi dans l’optique de la 13ème journée de Ligue 1 (21 heures), le natif de Rosario a été aperçu ce jeudi à Madrid, dans des images captées par le Chiringuito.

🚨🚨 EXCLUSIVA #JUGONES 🚨🚨 💣💥 MESSI ha pasado por una CLÍNICA en MADRID de terapia REGENERATIVA. 🇦🇷 Acompañado de Paredes y De Paul. pic.twitter.com/dA643PYVds — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 4, 2021

Le PSG a donné son feu vert à l’Argentine

L’attaquant du PSG était présent en compagnie de deux de ses compatriotes, Leandro Paredes et Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid) dans une clinique qu’il connaît bien car il y a déjà été soigné en 2015, consécutivement à une rupture du ligament collatéral interne du genou gauche, comme l’explique Le Parisien.

D’après les informations de RMC Sport, le staff médical du club de la capitale a lui donné son accord afin que Messi rejoigne la sélection argentine. Pour rappel, le PSG se trouve dans l’obligation de libérer ses joueurs dès qu’il y a une date FIFA.

Rentré blessé au quadriceps de la dernière trêve internationale, Paredes a lui également été convoqué avec l’Argentine, et a repris la course la semaine dernière. Toutefois, au contraire du cas de Messi, rien n’a filtré concernant quant à un éventuel feu vert du PSG afin de le laisser à disposition de sa sélection.

Mardi, avant le match du PSG à Leipzig en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino avait donné quelques nouvelles du numéro 30 du PSG, sans trop se mouiller. «On espère que l’évolution sera bonne pour Lionel Messi et qu’il sera bientôt dans le groupe. Je ne peux pas en dire plus.»

D’ici ce vendredi, et la conférence de presse du technicien argentin avant la rencontre face à Bordeaux, on ne devrait pas en savoir plus sur l’état physique de l’ancien maître à jouer du Barça.