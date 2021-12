Ballon d’Or 2021 : la plainte très dure d’Iker Casillas

A travers un message posté sur son profil LinkedIn, l’historique Thomas Muller a partagé son avis sur le résultat final du Ballon d’Or 2021, qui, on le sait, a fini par privilégier Lionel Messi.

Le champion du monde a partagé que ce qui s’est passé a déçu en Bavière, en Allemagne et en Pologne. Même si lui, qui est dans ce métier depuis longtemps, n’a pas été surpris du tout. En fait, cela lui a rappelé ce qui est arrivé à Franck Ribéry en 2013.

En ce moment, plus que de la frustration ou de la colère, le leader de la Bundesliga se sent motivé. Les joueurs du championnat allemand doivent continuer à accumuler les succès internationaux pour avoir une plus grande reconnaissance mondiale.

Pour cette raison, il prévoit qu’il restera à 100 % pour tenter de remporter à nouveau l’UEFA Champions League, à compter de mercredi prochain lors du match de clôture de la phase de groupes contre le FC Barcelone.

Soit dit en passant, il n’a rien contre Lionel Messi, qui «est probablement la meilleure individualité qui ait jamais existé dans le monde du football». Il pense juste que Robert Lewandowski, son partenaire au Bayern Munich, l’a mieux mérité cette fois.

«D’un point de vue bavarois, polonais mais aussi allemand, la remise du Ballon d’Or hier soir a été définitivement une déception. Pour certains même un peu plus. Même si je suis en affaires depuis un peu plus longtemps et que je n’ai donc pas été très surpris du résultat (c’était pareil avec Franck Ribéry en 2013). Tout cela a formé ou renforcé une pensée en moi : nous avons de grands joueurs en Bundesliga. Et nous n’avons pas à nous cacher Cependant, plus de succès internationaux sont nécessaires pour une reconnaissance mondiale».

«C’est aussi une grande motivation pour moi, de ramener la Ligue des champions à Munich et de montrer au monde du football ce qui se passe. Et surtout ce que propose le football allemand. Nous avons l’opportunité de le faire dès mercredi prochain lors du match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Attaquons-le !».

«PS : Avec Lionel Messi, vous avez probablement le choix de la meilleure individualité que le football ait produite. Alors bravo à Lionel pour avoir remporté le Ballon d’Or, même si je pense que Robert Lewandowski l’aurait mieux mérité cette fois.»

Un joueur du Bayern Munich n’a plus remporté le Ballon d’Or depuis Karl-Heinz Rummenigge en 1981. Depuis, Jürgen Klinsmann (1995), Oliver Kahn (2001 et 2002), Franck Ribéry (2013), Manuel Neuer (2014) et Robert Lewandowski (2021) a failli briser la sécheresse.